Obchodné spory a nezhody v medzinárodných alianciách by mohli ohroziť finančnú stabilitu v eurozóne. Riziko hospodárskeho prepadu sa zvýšilo a najmä akciové trhy „zostávajú zraniteľné voči náhlym a prudkým korekciám“, uviedla Európska centrálna banka v polročnej správe o finančnej stabilite v menovej únii.

Americký prezident Donald Trump svojou nevypočítateľnou colnou politikou spôsobuje značné otrasy. Obchodné obmedzenia a vyššie tarifné bariéry budú pravdepodobne pôsobiť ako brzda predovšetkým na exportne orientované európske podniky. Ak by narastajúce obchodné konflikty viedli až k prepúšťaniu, zvýšilo by sa riziko, že dlžníci nebudú schopní splácať záväzky.

Miliardy, ktoré plánuje Európa investovať do obrany, majú podľa centrálnej banky potenciál zabezpečiť väčší hospodársky rast. Vyššie výdavky na obranu v spojení so štrukturálnymi výzvami, ako sú klimatická zmena, digitalizácia a starnutie obyvateľstva, by ale mohli „ešte viac zhoršiť už tak napätú rozpočtovú situáciu niektorých vlád eurozóny,“ varuje ECB.