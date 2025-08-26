Kabinet premiérky Giorgie Meloniovej pripravuje rozpočet na rok 2026 a hľadá spôsob, ako získať dodatočné príjmy. Poslanci vládnych strán potvrdili, že vláda rokuje s bankami o finančnej podpore. Rozpočet chce schváliť v polovici októbra.
Odborová organizácia FISAC CGIL uviedla, že sedem najväčších bánk dosiahlo v minulom roku zisk 25 miliárd eur. Veľkú časť vyplatili investorom a znížili počet pobočiek o 5 percent. V roku 2024 prispeli do rozpočtu viac ako 4 miliardami eur na základe vládnych opatrení. Dostali sa pod paľbu kritiky, že napriek rekordným ziskom neponúkli klientom vyššie úroky či firmám lepšie úverové podmienky.
Hlavný ekonomický poradca strany Bratia Talianska Marco Osnato inofrmoval, že pri príprave rozpočtu sa vždy zvažujú aj príspevky od bánk. Andrea de Bertoldi z vládnej strany Liga zdôraznil, že nejde o povinné platby, ale o dohodnuté príspevky na podporu ekonomiky.
Cieľom vlády je znížiť daňové zaťaženie strednej triedy a zároveň stlačiť deficit pod tri percentá HDP. Vlani schodok dosiahol 3,8 percenta.