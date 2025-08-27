Šéf nemeckého automobilového koncernu Volkswagen Oliver Blume sa vzdá vedenia značky Porsche, ktorá už začala hľadať jeho nástupcu, uviedli zdroje oboznámené so situáciou.
Skutočnosť, že Blume až doteraz riadil koncern Volkswagen aj značku Porsche, bola často terčom kritiky, najmä zo strany akcionárov. Tlak na zmenu takisto zvyšujú zhoršujúce sa hospodárske výsledky automobilky.
Akcie Porsche od vstupu na burzu v roku 2022 stratili viac ako 40 percent hodnoty a prevádzkový zisk firmy sa v prvom polroku prepadol o asi dve tretiny na miliardu eur.
Automobilka už skôr oznámila, že do roku 2029 plánuje zrušiť približne 1 900 pracovných miest.