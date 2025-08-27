Šéf nemeckého automobilového koncernu Volkswagen Oliver Blume sa vzdá vedenia značky Porsche, ktorá už začala hľadať jeho nástupcu, uviedli zdroje oboznámené so situáciou.

Skutočnosť, že Blume až doteraz riadil koncern Volkswagen aj značku Porsche, bola často terčom kritiky, najmä zo strany akcionárov. Tlak na zmenu takisto zvyšujú zhoršujúce sa hospodárske výsledky automobilky.

Akcie Porsche od vstupu na burzu v roku 2022 stratili viac ako 40 percent hodnoty a prevádzkový zisk firmy sa v prvom polroku prepadol o asi dve tretiny na miliardu eur.

Automobilka už skôr oznámila, že do roku 2029 plánuje zrušiť približne 1 900 pracovných miest.

PK 1 Frankfurt nad Mohanom - Na snímke predseda predstavenstva nemeckej automobilky Porsche Oliver Blume zvoní zvonom počas vstupu Porsche na burzu vo Frankfurte nad Mohanom 29. septembra 2022. FOTO TASR/AP CEO of Porsche car maker Oliver Blume rings the bell during the start of Porsche's market listing at the stock market in Frankfurt, Germany, Thursday, Sept. 29, 2022. (AP Photo/Michael Probst)
