Britský úrad pre riadenie letovej prevádzky NATS má technické problémy, na ich odstránení už niekoľko hodín pracuje. Obmedzuje kvôli tomu lety, povedal podľa agentúry Reuters hovorca úradu.

Zdôraznil pritom, že vzdušný priestor nad Britániou nebol uzavretý. Bližšie informácie k problému ani k jeho predpokladanému odstráneniu úrad nezverejnil. Aerolinky a letiská varujú pred oneskorením.

Škótska letecká spoločnosť Loganair na sociálnej sieti X, predtým Twitter, uviedla, že v Británii zlyhala celá sieť počítačového systému riadenia letovej prevádzky. Upozornila tiež, že medzinárodné lety môžu mať meškanie.

There has been a network-wide failure of UK air traffic control computer systems this morning. Although we are hopeful of being able to operate most intra-Scotland flights on the basis of local coordination and with a minimum of disruption, north-south and international flights