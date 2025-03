Západné vlády sa snažia rýchlo doplniť zásoby vojenského materiálu a techniky. Cieľom krajín NATO je zvýšiť ich stav o 30 percent, ideálne do konca dekády. Rheinmetall, najväčší nemecký zbrojársky podnik, túto príležitosť naplno využíva.

Akcie spoločnosti od januára vzrástli o 115 percent. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajiny posilnili o 1280 percent. Trhová hodnota Rheinmetallu sa vyšplhala na 63 miliárd eur, čím prekonala Volkswagen. Ziskovosť firmy raketovo rastie. Silná cenotvorba, efektívne akvizície a flexibilné riadenie výroby firme zabezpečujú dominanciu na trhu. „Rheinmetall je jedinečne pripravený uspokojiť prudko rastúci dopyt rýchlo a efektívne,“ hovorí Jens-Peter Rieck z MWB Research AG.

Munícia sa stala kľúčovým biznisom

Rheinmetall bol vždy silným hráčom v oblasti munície. No vojna na Ukrajine úplne zmenila trh. Krajiny NATO dlhé roky výrobu delostreleckých granátov zanedbávali, pretože rozsiahlu vojnu v Európe považovali za nepravdepodobnú. Teraz sa snažia dohnať stratený čas, no kapacity chýbajú, píše portál Bloomberg.

Rheinmetall však nezaváhal. Za tri roky zvýšil výrobu desaťnásobne. Ročne dokáže vyrobiť 750-tisíc granátov kalibru 155 mm, čo je viac než celá produkcia USA. Do roku 2027 plánuje zvýšiť kapacitu na 1,1 milióna kusov, pričom analytici predpokladajú, že sa môže dostať až na 1,5 milióna. To by predstavovalo polovicu európskej produkcie.

Pre porovnanie, Ukrajina potrebuje ročne 2,4 milióna granátov. Dopyt teda ďaleko prevyšuje ponuku a ceny letia nahor.

Výroba munície sa stala najziskovejšou divíziou firmy. V roku 2024 dosiahla prevádzkovú maržu 28 percent, čo je v obrannom priemysle nevídané.

Prečo konkurencia zaostáva?