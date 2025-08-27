Nemecký zbrojársky koncern Rheinmetall v meste Unterlüss otvoril novú muničnú továreň, ktorá bude najväčšou v Európe. Spoločnosť si tak upevní pozíciu najväčšieho výrobcu 155-milimetrovej munície v západnom svete, po ktorej stúpol dopyt po začiatku vojny na Ukrajine.
Otvorenia závodu v Dolnom Sasku sa zúčastnili nemecký vicekancelár Lars Klingbeil, minister obrany Boris Pistorius a generálny tajomník NATO Mark Rutte.
Rheinmetall zastupoval šéf koncernu Armin Papperger, podľa ktorého by podobné muničné fabriky mohli vzniknúť aj v iných európskych krajinách, napríklad v Litve.
Sériová výroba munície kalibru 155 milimetrov by mala začať v nasledujúcich týždňoch. Ešte tento rok továreň plánuje vyrobiť 25-tisíc kusov munície, v roku 2027 by už malo ísť o 350-tisíc kusov.