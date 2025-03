Ministerstvá pod vedením nominantov koaličnej Slovenskej národnej strany (SNS) súhlasia s úspornými opatreniami. Predseda SNS Andrej Danko uviedol, že v prípade potreby pristúpia k škrtaniu výdavkov.

Na vyjadrenia ministra financií Ladislava Kamenického, že SNS zatiaľ neprišla so svojimi konsolidačnými návrhmi, Danko reagoval že „SNS nemá čo chodiť s konsolidačnými návrhmi“.

Podotkol, že podľa neho by mal byť 13. dôchodok tak, ako je v súčasnosti nastavený, zrušený a mali by sa vrátiť k rodičovskému dôchodku. Danko doplnil, že nevie, kedy by mohlo prísť k dohode na ďalších konsolidačných opatreniach. Prízvukoval však, že dvíhanie daní na neúčelné rozhadzovanie alebo kupovanie zbraní, SNS nepodporí.