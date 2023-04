Ministerstvo vnútra (MV) SR neuvažuje o takej zmene zákona, ktorá by umožnila zrušenie politickej strany v prípade nespĺňania niektorej z povinností plynúcich stranám zo zákona. Rezort zdôraznil, že za nespĺňanie podmienok hrozí stranám pokuta a parlamentným subjektom sa pozastaví vyplácanie príspevku na ich činnosť.

V uplynulom období rezort neeviduje výrazný nárast ani pokles počtu strán a podmienky na ich založenie považuje za dostatočne prísne, uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

„Považujeme ex offo zrušenie politickej strany z dôvodu, že niektorý z jej orgánov nemá dostatočný počet členov, za neprimeraný zásah do práva združovať sa,“ zdôraznila hovorkyňa. Vysvetlila, že zákon o politických stranách ustanovuje minimálny počet členov jednotlivých orgánov strán.

„Ak niektorý z orgánov nemá zákonom ustanovený minimálny počet členov, politická strana nemôže rozhodovať o otázkach, ktoré patria do právomoci tohto orgánu, keďže vzhľadom na nedostatočný počet členov orgánu politickej strany nie je tento orgán uznášaniaschopný,“ priblížila. Podľa rezortu to však neznamená, že strana nemôže fungovať a vyvíjať svoju činnosť.

Zozbierať podpisy na novú stranu nie je jednoduché

Hovorkyňa podotkla, že osobitným prípadom sú politické strany zvolené do Národnej rady (NR) SR. Tým sa v prípade nedostatočného počtu členov výkonného orgánu pozastaví vyplácanie príspevku na činnosť. Strany, ktoré nesplnia podmienku minimálneho počtu členov najvyššieho orgánu alebo členov strany ustanoveného volebným zákonom, sa nemôžu zúčastniť na voľbách do NR SR ani do Európskeho parlamentu.

Rezort zapisuje podľa slov hovorkyne politické strany do likvidácie aj ex offo. „A to na základe oznámenia Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o tom, že politická strana nepredložila svoju výročnú správu (alebo neodstránila nedostatky vo výročnej správe) v dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach,“ vysvetlila s tým, že porušenie ostatných povinností plynúcich stranám zo zákona je sankcionované pokutou.

Čo sa týka podmienok vzniku strán, ani tu rezort neuvažuje o zmene. Pripomenul, že podmienky sa sprísnili 1. júna 2005. Po novelizácii je potrebné na vznik strany vyzbierať aspoň 10-tisíc podpisov občanov, do novelizácie stačilo tisíc.

„Prax ukázala, že túto podmienku nie je jednoduché splniť, pričom mnohé prípravné výbory zber podpisov ukončili bez toho, aby podali návrh na registráciu politickej strany,“ poznamenala Eliášová. Dodala, že v súčasnosti je zaregistrovaných vyše 50 politických strán a hnutí, pričom v likvidácii ich je viac ako 100.