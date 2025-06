Nemocnica s poliklinikou v Revúcej pripravuje rekonštrukciu svojich priestorov, celkové náklady odhaduje na približne 2,4 milióna eur. Projekt hradený z plánu obnovy je rozdelený do dvoch častí, prvá počíta s obnovou budovy pri vstupe do nemocnice. Uviedla to riaditeľka nemocnice Janette Hrbálová.

Rekonštrukcia revúckej nemocnice má začať prácami v samostatnej budove pri hlavnom vstupe, v ktorej sa v súčasnosti nachádza oddelenie klinickej biochémie či šatne zamestnancov. V objekte má vzniknúť 28 lôžok následnej zdravotnej starostlivosti, po dokončení sem bude presťahované celé oddelenie dlhodobo chorých.

„Pre našich pacientov to bude mať obrovský prínos hlavne pri poskytovaných službách, izby budú jedno-, maximálne dvojlôžkové s vlastným sociálnym zariadením. Oddelenie dlhodobo chorých je určené hlavne pre doliečenie pacientov pri preklade z iných nemocníc po výkonoch, ktoré sa v našej nemocnici nerobia, ako napríklad výmena kĺbov či operácie chrbtice,“ priblížila Hrbálová.

Nemocnica v súčasnosti hľadá zhotoviteľa stavebných prác na rekonštrukciu objektu, náklady odhaduje na približne 1,2 milióna eur. S prácami by chcela začať hneď po ukončení tendra, s výraznejšími obmedzeniami v rámci chodu zariadenia sa vzhľadom na súčasné využitie budovy nepočíta.

Z plánu obnovy a odolnosti bude môcť revúcka nemocnica čerpať aj ďalšie finančné prostriedky. Približne 1,2 milióna eur plánuje použiť na projekt vytvorenia 42 lôžok následnej starostlivosti v hlavnej budove. Cieľom má byť skvalitnenie akútnych lôžok, v súčasne trojposteľových až päťposteľových izbách sa zníži ich počet, čo prispeje k vyššiemu komfortu pacientov. Práce sa majú dotknúť hneď viacerých oddelení.

„Zrekonštruujú sa gynekologicko-pôrodnícke lôžka, pediatrické lôžka, chirurgické lôžka a lôžka vnútorného lekárstva. Projekt bude zameraný aj na vytvorenie bezbariérovosti, z čoho vyplýva zrekonštruovanie a vytvorenie nového komfortného vstupu do budovy a dôjde aj k výmene výťahov,“ priblížila Hrbálová s tým, že pre túto časť rekonštrukcie nemocnica vyhlási samostatné verejné obstarávanie.