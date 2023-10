Britská fintechová spoločnosť Revolut sa so svojím investorom SoftBank dohodla na zjednodušení vlastníckej štruktúry. Je tak bližšie k získaniu dlho odkladanej bankovej licencie na domácom trhu, píše s odvolaním sa na tri osoby oboznámené so situáciou denník Financial Times.

Financial Times uvádza, že Revolut a SoftBank viedli niekoľkomesačné rokovania, pričom japonský investor požadoval riadnu kompenzáciu za to, že sa vzdá svojej prioritnej triedy akcií. Najhodnotnejší britský fintech môže získať britskú bankovú licenciu iba v prípade, že sa zbaví prioritných akcií v držbe investorov vrátane SoftBank. Podľa správy denníka britská centrálna banka Revolutu nariadila, aby svojich šesť tried akcií zlúčil do jednej. Bola to podmienka na udelenie plnej licencie, o ktorú spoločnosť prvýkrát požiadala pred viac ako dva a pol rokom.

Zásadná dohoda uzavretá minulý týždeň nezahŕňa žiadnu novú emisiu osobitných akcií pre SoftBank, ani nebude mať finančný dopad na spoločnosť, uvádza Financial Times. Podľa správy tiež ďalší investori, ako napríklad Tiger Global Management, spoločnosť rizikového kapitálu TCV, Balderton Capital a Ribbit Capital, buď súhlasili s prevodom svojich akcií do jednej triedy, alebo o tom vedú záverečné rokovania.

Spoločnosť Revolut nemá fyzické pobočky. Ponúka digitálne bankovníctvo, prevody peňazí a obchodovanie s kryptomenami a s akciami prostredníctvom jedinej aplikácie. Po celom svete má teraz viac ako 30 miliónov zákazníkov.