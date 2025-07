Práce na revízii eurofondov napredujú veľmi dobre a mohli by byť ukončené ešte pred termínom, ktorý stanovila v polovici júna vláda. Európska komisia nenamieta ani proti nápadu využiť časť prostriedkov na kompenzácie cien energií, definitívne stanovisko bude záležať od toho, ako presne sa mechanizmus pomoci nastaví, uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ po rokovaní s výkonným podpredsedom EK pre súdržnosť a reformy Raffaelom Fittom.

Cieľom revízie je presmerovať takmer 1,3 miliardy eur na nové priority, aby fondy neprepadli. Týka sa to aj financií určených pre samosprávy.

Eurofondy chce minister nasmerovať na päť oblastí definovaných EK - duálne využitie (obranné a civilné účely), konkurencieschopnosť, vodozádržné opatrenia, energetickú transformáciu a dostupné bývanie. Slovensko už viaceré z týchto priorít realizuje.

Slovensko podľa Migaľa už v súčasnosti aplikuje mnohé z týchto priorít. „Tieto témy stanovuje EK, ale sú rovnako prioritou slovenskej vlády a nášho Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR,“ zdôraznil.

MIRRI tiež navrhlo, aby sa výstavba diaľnice D3 započítala ako už realizovaný projekt v rámci eurofondov. „V takom prípade by to bola dobrá správa aj pre regióny, pretože by sme im mohli odblokovať 200 miliónov eur,“ vysvetlil Migaľ. Zároveň zdôraznil, že mestá a obce si musia zodpovedne plniť svoje úlohy, aby sa predišlo riziku prepadnutia prostriedkov.

Ministerstvo už schválilo projekty v hodnote 60 miliónov eur, ďalších 34 miliónov čaká na schválenie. Ďalšou dôležitou témou rokovania s eurokomisárom, ktorú otvorila slovenská strana, bol pripravovaný projekt dostať eurofondy „do každého kúta Slovenska“.

Záujmom MIRRI je podľa Migaľa prostredníctvom jednoduchého mechanizmu dostať peniaze možno v menších objemoch, ale o to efektívnejšie napríklad do obcí do 1000 obyvateľov, ktoré ich v súčasnosti nemôžu využívať. „Veľmi to privítal, pretože on je rovnako fanúšikom toho, aby sa kohézna politika dostávala aj do tých posledných regiónov,“ priblížil minister.

S eurokomisárom hovoril tiež o európskej podpore regiónov hraničiacich s Ukrajinou, čo je dôležitá téma aj pre Slovensko, či o prioritách pre eurofondy po aktuálnom programovom období, ktoré sa končí v roku 2027. Rozprávali sa aj o jeho pripravovanej návšteve SR v novembri tohto roka. „Mal by zavítať na naše pozvanie do Prešova, kde sme mu ponúkli, že by mohol navštíviť stavbu nemocnice v Prešove, ktorá je práve budovaná prostredníctvom tzv. dual use, a on to privítal,“ doplnil Migaľ.