Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz sa snažia o nový začiatok medzi dvoma najsilnejšími ekonomikami Európy. Vzťah E. Macrona s predchodcom Olafom Scholzom bol chladný; F. Merz teraz tvrdí, že s francúzskym náprotivkom si vytvoril „hlboké osobné puto“.

„Atmosféra je úplne iná,“ cituje Politico vysokopostaveného nemeckého vládneho úradníka. Podobne to vníma aj Elyzejský palác, ktorý hovorí o „znovuobjavení francúzsko-nemeckého reflexu“.

Za týmito prejavmi dobrej vôle sa skrýva nepríjemná realita: očakávaný reštart tradične silného francúzsko-nemeckého motora EÚ sa rozbieha ťažko. Napriek spoločným postojom v oblastiach deregulácie a migrácie ostávajú medzi lídrami zásadné rozpory v obrane, obchode a priemyselnej politike.

Podľa nemenovaného konzervatívneho poslanca, ktorý sa venuje zahraničným vzťahom, bol O. Scholz pragmatik. Vedel, že tieto rozpory sú mimoriadne ťažké na prekonanie, a radšej sa rozhodol energiu neplytvať. „Scholz zlyhal, pretože si uvedomil, aké ťažké je to celé, a potom o to stratil záujem,“ uviedol. „My máme túžbu ten vzťah posunúť, ale stále je to náročné.“

F. Merz a E. Macron síce nachádzajú spoločnú reč v podnikateľskej agende a snahe o menšiu reguláciu, čo sa prejavilo napríklad v ich spoločnom úsilí oslabiť európsky zákon o dodávateľských reťazcoch. Postupne sa zbližujú aj v otázke jadrovej energie. V máji naznačila Merzova ministerka hospodárstva Katherina Reicheová, že Nemecko by mohlo ustúpiť od dlhoročného odporu voči zaradeniu jadra medzi obnoviteľné zdroje energie. Sociálni demokrati ako menší koaličný partner sú však proti.

Obaja lídri sa zároveň zhodujú v úsilí výrazne znížiť počet žiadateľov o azyl v EÚ. Objavuje sa tiež potenciálna spolupráca pri využití francúzskeho jadrového arzenálu v snahe o bezpečnosť Európy.

Napriek tomu kľúčové rozpory – obrana a obchod – pretrvávajú. „Ak chceme skutočne dosiahnuť pokrok, musíme vyriešiť dve zásadné otázky: obranu a obchod,“ uviedol konzervatívny poslanec a expert na vzťahy s Francúzskom Roland Theis.

Rozdiely sa naplno ukázali začiatkom júla, keď americký prezident Donald Trump podporil nemeckú iniciatívu na dodávky amerických zbraní pre Ukrajinu. S plánom súhlasili severské krajiny aj Veľká Británia, no Francúzsko sa postavilo proti. E. Macron dlhodobo presadzuje, aby Európa vyrábala vlastné zbrane a znížila závislosť od USA.

Nezhody ohrozujú aj spoločný projekt vývoja európskeho stíhacieho lietadla novej generácie, ktorý by mal znížiť závislosť od amerických F-35. Elyzejský palác tieto rozpory zľahčuje a tvrdí, že obaja lídri sa chcú v projekte posunúť ďalej.

Najhlbšie napätie pretrváva v oblasti obchodu. F. Merz presadzuje rýchlu a jednoduchú dohodu medzi EÚ a USA, ktorá by ukončila colnú vojnu iniciovanú D. Trumpom a zaťažujúcu najmä nemecký priemysel. Francúzi naopak požadujú tvrdší prístup a lepšie podmienky.

Rozdielne postoje sa ukazujú aj pri rokovaniach o obchodnej dohode s krajinami Mercosuru. Nemecko chce pokrok, ale Paríž bráni domácich farmárov, ktorým prekáža dovoz juhoamerického hovädzieho mäsa.