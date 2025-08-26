Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) vyzvala politikov, aby prestali spochybňovať výsledky seriózneho výskumu. Viceprezident RÚZ Jozef Špirko zdôraznil, že ignorovanie faktov nesmie dostať priestor v politickom boji.

Veda je motorom rozvoja a prirodzene sa vyvíja cez kritiku a overovanie hypotéz, pripomína únia. Musí sa to však diať v rámci odbornej diskusie, nie prostredníctvom dehonestujúcich politických výrokov. Výsledky práce vedcov majú byť základom zodpovedných rozhodnutí, najmä v čase hospodárskych výziev a nízkej dôvery v inštitúcie.

Únia varuje, že útoky na vedcov Slovenskej akadémie vied poškodzujú spoločnosť a podporujú šírenie dezinformácií. Politici by podľa nej mali stáť na faktoch, nie na emóciách a populizme.

