Umelá inteligencia nenahradí ľudí, ale zmení spôsob, ako pracujeme a premýšľame. Pre firmy je v súčasnosti rovnakou nevyhnutnosťou, ako bola digitalizácia pred dekádou, uvádza expert na headhunting z Personality Group Peter Križan a o výhodách aj limitoch AI v pracovnom prostredí pokračuje v rozhovore pre TREND.

Vnímate nástup umelej inteligencie ako nutnosť pre firmy?

Áno, vnímam to ako nevyhnutnosť – nie preto, že je to módny trend, ale preto, že firmy, ktoré AI nezapracujú, postupne stratia konkurencieschopnosť. Je to veľmi podobné ako pri digitalizácii pred desiatimi až pätnástimi rokmi. Spočiatku bola výhodou, dnes je štandardom. AI nám umožňuje automatizovať rutinné úlohy, zrýchliť rozhodovanie a vytvárať hodnotu z dát, ktoré sme predtým nedokázali efektívne využiť.

To však neznamená, že umelá inteligencia ľudí nahradí. Skôr nás dopĺňa, inšpiruje a mení spôsob našej práce – a často aj spôsob myslenia.

Aké konkrétne výhody vidíte pri využívaní AI v pracovnom prostredí?

Za mňa sú to tri zásadné výhody, ktoré vidíme aj pri využití u nás:.

– Efektivita. Automatizácia opakujúcich sa úloh šetrí čas aj náklady.

– Kvalita rozhodovania. AI vie spracovať veľké objemy dát a identifikovať súvislosti, ktoré by človek mohol prehliadnuť.

– Personalizácia. Či už ide o zákaznícky servis, marketing alebo interné procesy, AI umožňuje prispôsobovať riešenia konkrétnym ľuďom a ich potrebám.

Zároveň prináša výhodu aj jednotlivcom: Umožňuje im sústrediť sa na kreatívne a hodnotové činnosti a budovanie vzťahov.

U nás v tíme máme napríklad interného AI kolegu – voláme ho Mike. Pomáha kolegom s používaním nového softvéru, ktorý sme nedávno zaviedli. Má tvár, hlas a úsmev. Nikto voči nemu nemá predsudky. Aj takto sa u nás hráme s produktivitou a pozitívnym zážitkom z práce.

V ktorých odvetviach je dopyt po AI najväčší a kde naopak zaostáva?

Najväčší záujem vidíme v oblastiach, kde sa pracuje s veľkým množstvom dát – teda vo financiách, marketingu, logistike, zdravotníctve, právnych službách alebo zákazníckej podpore. Tam umelá inteligencia dokáže zrýchliť a zefektívniť množstvo procesov.

Menej rozšírená je zatiaľ v manuálnych odvetviach ako stavebníctvo, výroba alebo gastro. Tam je implementácia náročnejšia a pomalšia. No vidíme aj prvé konkrétne prípady – napríklad pri plánovaní rozvrhov, zásobovania či kontrole kvality.

Mám kamaráta, ktorý má v USA firmu na údržbu záhrad a bazénov. Tvrdil, že jeho biznis sa AI netýka. Po desiatich minútach rozhovoru sme našli viacero oblastí, kde môže vďaka AI získať výhodu a pridanú hodnotu pre klienta. Ruky, manuálna zručnosť, ale aj dôvera v biznise pôjdu teraz ešte viac do popredia. Staré známe „remeslo má zlaté dno“ začne opäť platiť.

Aké nevýhody prináša AI v každodennej práci? O čo môže človeka pripraviť?

Najväčším rizikom je, že človek prestane premýšľať. Ak sa na AI spoliehame bez porozumenia kontextu, môžeme prísť o schopnosť kriticky myslieť. AI nás môže tiež nepríjemne vzdialiť od ľudského kontaktu. Napríklad v HR alebo zdravotnej starostlivosti môže hroziť odosobnenie, ak nebudeme dávať pozor.

A napokon – vývoj AI ide tak rýchlo, že predbieha akúkoľvek legislatívu aj etické štandardy. Preto je dôležité, aby umelá inteligencia neslúžila len výkonnosti, ale aj ľudskosti.

Čo pozitívne si pracovník môže z práce s AI odniesť?

AI je podľa mňa veľkou príležitosťou. Keď sa ju naučíme správne používať, môže z nás spraviť efektívnejších, rýchlejších a presnejších profesionálov. Učí nás klásť lepšie otázky, analyzovať informácie a spájať poznatky do súvislostí.

Zároveň rozvíja digitálne zručnosti, ktoré budú čoraz dôležitejšie. Kto sa nebojí skúšať nové nástroje a adaptovať sa, bude mať výrazný náskok.

Ľudská inteligencia je stále nevyhnutná. Kde ju podľa vás najviac treba?

Podľa pozícií, ktoré obsadzujeme pre našich klientov, vidíme, že je to najmä v oblastiach, kde je dôležitý cit pre kontext, empatia, hodnoty a tvorivosť. Teda:

– lídri a manažéri – pri rozhodovaní o ľuďoch, stratégii a firemnej kultúre,

– kreatívne profesie – hoci AI vie generovať texty či obrázky, stále nerozumie významu tak ako človek,

– poradenstvo, koučing, vzdelávanie – tam, kde je dôležitá dôvera a vzťah,

– a všetky situácie, ktoré AI zatiaľ nedokáže predvídať – kde treba improvizovať, prevziať zodpovednosť, byť partnerom, na ktorého sa dá na sto percent spoľahnúť.

To je podľa mňa najväčšia hodnota budúcnosti. Dôvera.