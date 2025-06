Meta umožní zobrazovanie platených reklám na WhatsAppe. Technologický gigant sa tak jasne snaží speňažiť skutočnosť, že ide o najpopulárnejšiu četovaciu aplikáciu na svete. WhatsApp má vyše tri miliardy aktívnych používateľov mesačne. Zhruba 200 miliónov tvoria firmy. Meta novinku spustí v priebehu najbližších mesiacov.

Reklamy sa budú zobrazovať v sekcii Status, ktorú používatelia nájdu pod záložkou Novinky v ľavej časti obrazovky. Nebudú teda zasahovať do hlavného priestoru s konverzáciami. „Firmy o túto možnosť žiadajú už nejaký ten čas, no zároveň im záleží na tom, aby mali používatelia stále pocit súkromia,“ povedala pre Financial Times viceprezidentka pre firemnú komunikáciu v aplikácii WhatsApp Nikila Srinivasan.

Predtým, než WhatsApp v roku 2014 kúpil Facebook za 19 miliárd dolárov, spoluzakladateľ aplikácie Brian Acton prízvukoval, že reklamy na platforme nemajú miesto. Firma však zmenila názor, pretože podľa nej tu už priestor existuje. Dôležité je, že reklamy nebudú zasahovať do súkromných konverzácií. „Ľudia chcú WhatsApp využívať na viac než len četovanie s priateľmi a rodinou. Aj preto sme pred rokom a pol zaviedli sekciu Novinky. Ak patríte k tým, ktorí WhatsApp používajú len na osobné správy a túto záložku vôbec neotvárate, reklamy neuvidíte,“ dodala N. Srinivasan.