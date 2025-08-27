Mnohé webové stránky na Slovensku nezákonne spracúvajú údaje o používateľoch tým, že ukladajú cookies bez ich preukázateľného súhlasu, upozornil Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Podľa zákona je ukladanie alebo získavanie prístupu k informáciám v zariadení používateľa dovolené len so súhlasom. Výnimku majú iba technické cookies nevyhnutné na fungovanie webu. Ak sa zistí ukladanie cookies pred udelením súhlasu, úrad môže prevádzkovateľovi uložiť pokutu do piatich percent obratu.
Od účinnosti zákona úrad vykonal viac ako 105 kontrol a uložil pokuty za viac ako 80-tisíc eur.
Prevádzkovatelia musia ponúknuť jasné nastavenia a umožniť používateľom rozhodnúť sa, ktoré cookies povolia. Súhlas je potrebný pri všetkých okrem nevyhnutných. Cookies lišta by mala už v prvej vrstve ponúknuť rovnocennú možnosť prijať alebo odmietnuť všetky cookies.