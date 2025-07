Regulácia cien energií na Slovensku sa znova bude meniť. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) upraví vyhlášky, ktorými sa riadi pri cenovej regulácii v elektroenergetike a v plynárenstve. Novely plánuje ÚRSO predložiť do pripomienkového konania už v auguste.

Vo vyhláške o cenovej regulácii v elektroenergetike by sa mal zmeniť spôsob výpočtu maximálnej ceny za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti s ustanovením pásmových sadzieb dodávky elektriny zraniteľným odberateľom elektriny v domácnosti. Taktiež by zmenou mal prejsť spôsob určenia ceny elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a spôsob platby za prístup do distribučnej sústavy.

„Úpravy cenovej regulácie v elektroenergetike sú potrebné z dôvodu zmeny podmienok, z ktorých sa vychádzalo počas tvorby vyhlášky, ako aj z dôvodu očakávaného vývoja na trhu s elektrinou,“ zdôvodnil svoje plány regulačný úrad.

Vo vyhláške o cenovej regulácii v plynárenstve sa budú meniť podrobnosti k výpočtu maximálnej ceny za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov plynu s ustanovením tarifných pásiem pri dodávke plynu zraniteľným odberateľom plynu, podklady návrhu ceny či podrobnosti o určení ceny a podmienky uplatnenia ceny za služby obchodníka pri dodávke plynu koncovému odberateľovi plynu na výrobu tepla a dodávku tepla.

„Navrhované úpravy vyplynuli zo zmien podmienok, z ktorých sa vychádzalo pri tvorbe vyhlášky upravujúcu cenovú reguláciu dodávky plynu pre zraniteľných odberateľov plynu. V porovnaní s platnou a účinnou úpravou bude predmetom úpravy ustanovenie tarifných pásiem pri dodávke plynu zraniteľným odberateľom plynu. Rovnako bude predmetom úpravy doplnenie podmienok uplatnenia ceny za služby obchodníka pri dodávke plynu koncovému odberateľovi plynu na výrobu a dodávku tepla v praxi v súlade so zaužívanými zmluvnými vzťahmi medzi účastníkmi trhu s plynom,“ konštatoval regulačný úrad.