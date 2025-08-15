Podľa Zväzu automobilového priemyslu SR vzrástol počet registrácií nových osobných áut v júli medziročne o 23,73 percenta na 8 437 kusov. Najviac majitelia prihlasovali značky Škoda, Volkswagen, Kia, Toyota a Hyundai.
Predajcovia odovzdali 640 malých úžitkových vozidiel kategórie N1, čo znamená medziročný rast o 14,08 percenta. Počet registrácií nákladných áut do 12 ton (N2) stúpol na 24 kusov, dvojnásobok vlaňajšieho výsledku.
Majitelia pridali do evidencie aj 15 nových autobusov, kým vlani v júli pribudli len dva. V kategórii nákladných vozidiel nad 12 ton záujem klesol o viac než tretinu – z 239 kusov vlani na 153 tento rok.
Medzi novými osobnými autami dominovali benzínové motory s podielom 45,03 percenta, za nimi nasledovali hybridy s benzínovým motorom so 26,67 percenta, naftové vozidlá s 14,31 percenta a elektromobily so 4,4 percenta.