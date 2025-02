V prípade zavedenia recipročných ciel zo strany USA by mohli spoločnosti v EÚ čeliť clám, ktoré by sa v priemere zvýšili o 13 percentuálnych bodov, informuje správa agentúry DPA, ktorá sa odvolala na štúdiu poisťovne Allianz Trade.

Americký prezident Donald Trump v polovici februára oznámil plán na zavedenie takzvaných recipročných ciel a na tento účel podpísal výkonné nariadenie. V praxi by to znamenalo, že Washington zavedie na dovoz do Spojených štátov clá v rovnakej výške, akú obchodní partneri uplatňujú na americký vývoz. Trump v minulosti tieto clá označil za nástroj na nápravu obchodnej nerovnováhy USA.

Podľa výpočtov Allianz Trade by clá najviac zasiahli Argentínu, Indiu, Brazíliu, Čile a Keňu, kde by sa zvýšili o 23 až 34 percentuálnych bodov. Čínske spoločnosti by mohli v budúcnosti platiť clá vyššie o 12 percentuálnych bodov. Spoločnosť Allianz Trade vo svojej analýze posudzovala nielen priame clá na dovoz z USA, ale aj dane, ako je DPH, dovozné kvóty a ďalšie požiadavky.