Nemecko sa pod ťarchou globálnych problémov ocitlo na križovatke a vyrovnáva sa s ekonomickou kontrakciou. Myslí si to stratég a vedúci makrovýskumu v Goldman Sachs Peter Oppenheimer. „Problém, ktorému ekonomika v súčasnosti čelí, je skutočne spôsobený množstvom faktorov,“ povedal pre CNBC, pričom menoval výzvy vo výrobnom sektore, pomalé oživovanie Číny, ale aj vyššie náklady na energie, ktoré prispeli k recesii v najväčšej európskej ekonomike.



„Nie je to hlboká recesia, ale očividne ju viac zasiahli zjavné protivetry,“ dodal P. Oppenheimer. Jeho komentáre odrážajú najnovšiu prognózu Bundesbank, ktorá odhadla, že nemecká ekonomika sa aj v aktuálnom štvrťroku pravdepodobne scvrkne v dôsledku pomalej súkromnej spotreby a stagnácie priemyslu. Nemecko oficiálne upadlo do recesie v prvom štvrťroku, keď bol rast HDP revidovaný z nuly na -0,3 percenta.



Pochmúrne predpovede pre nemeckú ekonomiku podnietili diskusiu o tom, či je krajina opäť „chorým mužom Európy“, čo je prezývka, ktorá bola prvýkrát použitá na opis Nemecka v roku 1998, keď sa Nemci vyrovnávali s ekonomickými nákladmi po zjednotení.



V nemeckej ekonomike však možno nájsť aj pozitíva, hovorí ešte P. Oppenheimer. „Akciový trh sa drží celkom dobre a myslím si, že existuje niekoľko svetlých miest,“ povedal a zdôraznil „príležitosti“ v nemeckých malých a stredne veľkých spoločnostiach známych ako Mittelstand.

Nemecký index DAX môže v budúcnosti priniesť slušné výnosy, predpovedá Goldman Sachs. „V krátkodobom horizonte by sme mohli vidieť oživenie DAX-u spolu so širšou škálou aktív súvisiacich s Čínou,“ uviedla banka, ale existuje podľa nej riziko, že čínsky obchod nie je podporovaný ekonomickým rastom podľa očakávaní.

„V budúcnosti by akékoľvek zvýšenie geopolitického napätia alebo obmedzenie svetového obchodu bránilo oživeniu Nemecka,“ uvádza sa v správe Goldman Sachs.