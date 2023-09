Už v druhej polovici tohto roka by mali vďaka klesajúcej inflácii reálne mzdy na Slovensku medziročne rásť v okolí dvoch až troch percent. Podobný vývoj by mal pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Na základe svojej aktuálnej septembrovej prognózy na to upozornila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.

„V najbližších rokoch očakávame mierny rast zamestnanosti, hoci výrazne miernejším tempom než sme sledovali v predošlých rokoch. Naďalej bude totiž pretrvávať nedostatok pracovnej sily, ktorý bude naopak hnacou silou rastu miezd,“ avizovala rada.

Zatiaľ čo v tomto roku rastie produktivita práce mierne rýchlejšie ako mzdy, na budúci rok by sa mala situácia otočiť. „Predpokladáme, že rast miezd bude naďalej dynamický. Bude odrážať okrem iného aj vysokú predošlú infláciu, ktorá sa len s oneskorením bude prejavovať v mzdovom vyjednávaní,“ konštatovala rozpočtová rada.

Za celý tento rok by mali ešte reálne mzdy pri viac ako 10 percent inflácii mierne klesnúť, prognózuje rozpočtová rada. Očakáva však, že inflácia sa bude postupne znižovať k piatim percentám v budúcom roku a bližšie k úrovni dvoch percent v ďalších rokoch. V tejto situácii by mali reálne mzdy na Slovensku rásť niekoľko nasledujúcich rokov o takmer tri percentá ročne.