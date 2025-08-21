Počet ľudí závislých od mobilných telefónov rastie. Odborníci upozorňujú, že ide o fenomén, ktorý sa výrazne dotýka aj Slovenska. Podľa odhadov trpí takzvaným netolizmom minimálne šesť percent populácie, pričom najohrozenejšou skupinou sú deti od 12 do 15 rokov, pri ktorých podiel závislých atakuje štvrtinu.
Závislosť na internete sa podľa výsledkov štúdie Národného zdravotníckeho informačného portálu ČR vyskytuje u 3,4 percenta populácie a ďalších 3,7 percenta je priamo ohrozených online závislým správaním. Situácia na Slovensku je podobná.
Najrizikovejšou skupinou sú deti na druhom stupni základných škôl, u ktorých závislosť dosahuje najvyššie hodnoty. U stredoškolákov a vysokoškolákov sa závislosť na internete pohybuje od šiestich do desiatich percent. Dospelí sú ohrození v menšej miere, pričom problémy si zväčša prenášajú z detstva.
„Technológie ako také nie sú nepriateľom. Problém nastáva vtedy, keď sa stávajú jediným miestom, kde mladí nachádzajú prijatie a vypočutie. Negatívne ich ovplyvňuje pretlak nespracovaných informácií, konzumácia násilia, toxických ideálov krásy, mizogýnie či polarizácie, ako aj nedostatok priestoru na zdravé spracovanie emócií a vzťahov,“ uviedla Zuzana Juráneková z občianskeho združenia IPčko.
Podľa odborníkov zákazy používania mobilov u detí nefungujú, pokiaľ nie sú sprevádzané vhodným plánom a podporou. „To, čo naozaj pomáha, nie je zákaz, ale rozvoj digitálnej gramotnosti, odolnosti, vzťahov a emocionálnych zručností,“ dodala Juráneková.