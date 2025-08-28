Rast peňažnej zásoby v eurozóne sa v júli zrýchlil a najvyššie tempo rastu za dva roky zaznamenal aj objem úverov, uviedla Európska centrálna banka.
Menový agregát M3, ktorý je indikátorom peňažnej zásoby v menovej únii, medziročne stúpol o 3,4 percenta.
Zrýchlenie rastu o 4,7 percenta zaznamenal aj peňažný agregát M1, ktorý zahŕňa obeživo a jednodňové vklady.
Rýchlejšie – o 2,4 percenta – rástli takisto úvery pre domácnosti a firmy, čo predstavuje najprudší rast od apríla 2023.
Úvery nefinančným spoločnostiam sa zvýšili o 2,8 percenta – najviac od júna 2023.