Technologickí giganti v súčasnosti dominujú akciovému trhu. Ich tempo rastu by sa však malo podľa odhadov v najbližších rokoch spomaliť a dobiehať by ich mali začať iné sektory. Informovali o tom odborníci zo spoločnosti Across Private Investments, ktorí investorom radia zamerať sa okrem technologických firiem aj na ostatné oblasti. Tie začnú v najbližšom období výrazne ťažiť z umelej inteligencie, na ktorej vývoji sa podieľajú práve technologickí lídri.
„Skupina technologických firiem Magnificent 7, do ktorej patria spoločnosti Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia a Tesla, opäť potvrdila svoju pozíciu motora akciového trhu. Ich výnosy za minulý rok vzrástli o 40 percent a tento rok sa očakáva rast na úrovni 18 percent, čo je stále výrazne viac ako u ostatných odvetví hospodárstva. Tie by mali dosiahnuť len zhruba šesťpercentný rast. V budúcom roku sa však u Magnificent 7 očakáva spomalenie s rastom ziskov už len o 15 percent, pričom u zvyšku trhu by naopak malo prísť k zrýchleniu s rastom ziskov na 13 percent,“ priblížili odborníci.
Technologický giganti podľa nich predstavujú základ pre budúcu integráciu AI, ktorá má dnes dopad na celú ekonomiku. Poskytujú výpočtový výkon, softvérové platformy a dátovú infraštruktúru, vďaka ktorým sa AI začína masovo využívať aj v tradičných sektoroch.
V dôsledku toho sa očakáva, že v najbližších rokoch výrazne porastú aj zisky ostatných odvetví hospodárstva. Na budúci rok by sa mohli takmer vyrovnať ziskom v technologickom sektore. Investori by v tom mali hľadať príležitosť, skonštatovali odborníci.
„AI prestáva byť výlučne technologickou témou, ale formuje novú priemyselnú revolúciu. Práve vďaka platformám, infraštruktúre a softvéru vyvíjanému spoločnosťami z Magnificent 7 bude umelá inteligencia čoraz viac prenikať do tradičných odvetví ako priemysel, zdravotníctvo či logistika. Pre investorov to predstavuje príležitosť zaradiť do portfólia aj sektory, ktoré sú dnes podhodnotené, no v dôsledku adopcie AI majú potenciál v budúcich rokoch výrazne rásť,“ dodal analytik Across Private Investments Dominik Hapl.