Aj tento rok bude rast domáceho priemyslu tlmený dosahmi energetickej krízy, ktorá na ceny energií pre podniky doľahla relatívne viac ako v niektorých iných krajinách EÚ, či transformáciou európskeho automobilového priemyslu, uviedol analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák k údajom o májovej priemyselnej produkcii.

S postupujúcim rokom by ale priemysel mohol začať dostávať aj pozitívny impulz z uvoľnenejšej menovej politiky ECB, ktorá by sa s miernym oneskorením mala postupne prelievať do reštartu dopytu po investičných tovaroch.

Pozitívny impulz by smerom k záveru roka, ale skôr až na budúci rok, mohol dostať aj európsky zbrojársky priemysel. „Nepriamo z toho môžu ťažiť aj slovenskí priemyselníci – prevažne ale iba ako súčasť subdodávateľského reťazca,“ priblížil analytik.

Nálada v slovenskom priemysle sa nelepší. „Dôvera sa v júni prepadla už na 16-mesačné minimum, čo znamená, že zásadnejšieho oživenia produkcie pred letom sa už najskôr nedočkáme,“ podčiarkol Koršňák.

Pozvoľna sa zlepšuje aspoň nálada u kľúčových obchodných partnerov Slovenska, kde sa už odrazila od dna. Prenos zotavujúceho sa externého dopytu do čísel domáceho priemyslu ale môže brzdiť čiastočná strata konkurencieschopnosti časti priemyslu či jeho štruktúrou.

„Dôvera v priemyselnom sektore zostáva kolísavá a naďalej ju bude ovplyvňovať neistota v ekonomickom aj geopolitickom prostredí,“ doplnil analytik Marián Kočiš.

Slabý dopyt zostáva kľúčovou prekážkou pre trvalejšie oživenie priemyslu. Zásadným faktorom budúceho rastu bude oživenie európskej ekonomiky, najmä Nemecka, ktoré by mohlo stabilizovať exportné objednávky a zlepšiť dopytové podmienky.