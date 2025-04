Rast priemyslu na Slovensku bude aj v tomto roku stále tlmený vplyvom energetickej krízy či transformáciou európskeho automobilového priemyslu, uviedol analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

„S postupujúcim rokom by ale priemysel predsa len mohol dostať aj pozitívny impulz z uvoľnenejšej menovej politiky ECB, ktorá by sa s miernym oneskorením mala postupne prelievať aj do reštartu dopytu po investičných tovaroch v Európe. Pozitívny impulz by počas roka, ale skôr až v tom budúcom, mohol dostať aj európsky zbrojársky priemysel. Nepriamo z toho môžu ťažiť aj slovenskí priemyselníci - predpokladáme ale, že prevažne len ako súčasť subdodávateľského reťazca,“ priblížil.

Slabá kondícia priemyslu

Upozornil, že nálada v slovenskom priemysle sa v úvode roka nezlepšila. Dôvera v priemysel sa v marci opäť znížila a ďalej sa tak vzďaľovala od 10-ročného priemeru. Náladu v domácom priemysle zhoršovala stále nízka úroveň objednávok, ale v marci aj rastúce zásoby produkcie či slabšie očakávania ohľadom produkcie v nasledujúcich mesiacoch.

„Slabšia kondícia priemyslu sa už začala premietať aj na očakávaniach v rámci zamestnanosti. Domáci priemysel sa na jar bude musieť vysporiadať najmä s novými clami na vývozy áut do Spojených štátov. Tie pritom pravdepodobne presunuli časť produkcie z jari do úvodu roka a čiastočne tak vylepšovali čísla priemyslu v prvých mesiacoch roka, resp. aspoň zmierňovali jeho prepad,“ dodal Koršňák.

Oživenie sektora a obchodná vojna

„Pozitívom je, že kľúčová automobilová výroba opäť dosiahla medziročný dvojciferný rast (12 percent). V ostatných šiestich mesiacoch sme tu videli dvojciferný rast v piatich prípadoch s výnimkou decembra, keď medziročne poklesla o 4,3 percenta. Naopak, slovenský priemysel sa borí so slabým výkonom vo výrobe kovov, strojov či elektrických zariadení,“ doplnil analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.

Kľúčovým faktorom pre oživenie priemyselnej činnosti bude podľa Kočiša zotavenie európskej ekonomiky na čele s Nemeckom, čo by mohlo stabilizovať situáciu v oblasti dopytu. „Hoci prišlo včera k pozastaveniu účinnosti recipročných poplatkov zo strany USA, najbližšie mesiace naďalej prinesú vysokú mieru neistoty, čo bude pre priemyselný sektor a exportérov predstavovať dodatočnú záťaž. Napätie na strane dopytu pretrváva v dôsledku pomalšieho oživenia spotreby, čo súvisí s celkovou neistotou v ekonomickom prostredí,“ poznamenal Kočiš.

Eskalácia obchodnej vojny medzi USA a Čínou predstavuje podľa neho významné riziko, ktoré nemožno podceňovať. „Na jednej strane budeme čeliť rastúcemu tlaku čínskej konkurencie na globálnych trhoch (mimo USA), čo bude dodatočná výzva aj pre slovenských priemyselníkov a exportérov. Na druhej strane hrozí ďalšia vlna eskalácie medzi najväčšími ekonomikami sveta, ktorá by mohla mať ďalekosiahle dôsledky,“ uzavrel Kočiš.