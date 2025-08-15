Čínsky Národný štatistický úrad oznámil, že priemyselná produkcia v krajine v júli medziročne vzrástla o 5,7 percenta. Rast bol pomalší než júnových 6,8 percenta a odhadovaných 5,9 percenta. Išlo o najslabšie tempo od novembra 2024, ovplyvnené horúčavami a silnými zrážkami. Medzimesačne stúpla výroba o 0,38 percenta a za sedem mesiacov sa zvýšila o 6,3 percenta.
Maloobchodný predaj spomalil z júnových 4,8 percenta na 3,7 percenta, pod očakávaniami 4,6 percenta, a bol najslabší od decembra 2024. Medzimesačne klesol o 0,14 percenta a za sedem mesiacov vzrástol o 4,8 percenta.
Investície do fixných aktív vzrástli od januára do júla len o 1,6 percenta, v nehnuteľnostiach klesli o 12 percent. Nezamestnanosť v mestách stúpla na 5,2 percenta. V 2. štvrťroku rástla čínska ekonomika o 5,2 percenta vďaka priemyslu a exportu, ktorý podporili objednávky z USA.
Peking si stanovil cieľový rast na približne 5 percent. Medzinárodný menový fond predpovedá expanziu 4,8 percenta.
Obchodné napätie s USA sa zmiernilo po májovej dohode o znížení ciel na 30 percent pri čínskom dovoze a na 10 percent pri americkom tovare. Krajiny predĺžili tento týždeň colné prímerie o 90 dní do polovice novembra.