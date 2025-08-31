Tempo rastu indickej ekonomiky sa v 2. štvrťroku prekvapivo zrýchlilo a prekonalo očakávania. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.
Hrubý domáci produkt počas troch mesiacov od apríla do júna 2025 medziročne expandoval o 7,8 percenta po +7,4 percenta v prechádzajúcom štvrťroku. To bolo najvyššie tempo rastu indickej ekonomiky za uplynulých päť kvartálov. Ekonómovia počítali so spomalením tempa rastu na 6,6 percenta.
Súkromná spotreba v 2. kvartáli stúpla o 7 percent a vládne výdavky o 7,4 percenta. Tvorba hrubého fixného kapitálu vzrástla o 7,8 percenta. Export sa zvýšil o 6,3 percenta a import o 10,9 percenta.