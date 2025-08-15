Podľa amerického ministerstva práce stúpli dovozné ceny v júli o 0,4 percenta po júnovom poklese o 0,1 percenta, pričom ekonómovia očakávali stagnáciu. Hodnota exportu stúpla o 0,1 percenta po júnovom raste o 0,5 percenta.

Hoci dovozné položky nezahŕňajú clá, rast ukazuje, že zahraniční dodávatelia neznižujú fakturované sumy na kompenzáciu vyšších nákladov spojených s clami. V medziročnom porovnaní dovoz v júli zlacnel o 0,2 percenta po júnovom poklese o 0,5 percenta.

Dovoz palív v júli stúpol o 2,7 percenta po júnovom zvýšení o 0,8 percenta. Potraviny zlacneli o 0,1 percenta po predchádzajúcom poklese o 1,3 percenta. Bez palív a potravín dovozné položky zdraželi o 0,3 percenta. Jadrový dovoz v júni oslabil o 0,1 percenta, v júli medziročne posilnil o 0,8 percenta, čo súvisí aj s oslabením dolára voči menám hlavných obchodných partnerov. Obchodne vážený index dolára od začiatku roka klesol približne o 6,7 percenta.

Hodnota dovážaných spotrebných tovarov bez motorových vozidiel stúpli o 0,4 percenta po júnovom raste o 0,1 percenta. Dovážané investičné tovary zdraželi o 0,1 percenta, zatiaľ čo ceny motorových vozidiel, súčiastok a motorov klesli o 0,2 percenta.

Na Letisku M.R. Štefánika v Bratislave môže byť v blízkej dobe uzemnených 72 lietadiel typu Bombardier Dash 8 Q400, ktoré využívali prenájmom od lízingovej spoločnosti leteckí dopravcovia Eurowings či Austrian Airlines. Uvedené spoločnosti preleteli svoje lietadlá zo zahraničných základní do Bratislavy na dlhodobé parkovanie z dôvodu krízy spôsobenej koronavírusom. V hangároch spoločnosti Austrian Technik Bratislava sa na týchto strojoch vykonáva povinná dezinfekcia, údržba a konzervácia niektor
