Rakúsky Úrad na ochranu údajov (DSB) v piatok (29. 8.) oznámil, že prikázal službe YouTube, aby dodržiavala nariadenia EÚ a reagovala na žiadosti používateľov o prístup k údajom, ktoré o nich uchováva. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
V roku 2019 podala rakúska mimovládna organizácia na ochranu súkromia NOYB (Žiadna vaša vec) sťažnosti proti ôsmim online streamovacím službám (vrátane YouTube a Netflix) a obvinila ich zo „štrukturálneho porušenia“ nariadení EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).
Sťažnosť proti YouTube bola na rakúsky DSB podaná v mene rakúskeho používateľa. Regulačný orgán v piatok agentúre AFP potvrdil, že „vydal rozhodnutie... proti spoločnosti Google LLC (YouTube)“ v súvislosti s podaním NOYB. Vo svojich sťažnostiach NOYB uviedla, že služby porušili nariadenie EÚ o ochrane GDPR, keď používateľom neposkytli prístup k údajom, ktoré o nich uchovávajú, ani k informáciám o tom, ako sa používajú.
Spoločnosť Google (vlastník YouTube) „má teraz štyri týždne na to, aby splnila rozhodnutie, ale má aj možnosť odvolať sa proti nemu“, uviedla v piatok mimovládna organizácia vo vyhlásení.
NOYB označila rozhodnutie úradu za „víťazstvo“, ale vyjadrila poľutovanie nad tým, že regulačnému orgánu krajiny to trvalo „päť a pol roka“. „Podanie žiadosti o prístup by malo (používateľom) umožniť uplatniť si... práva, ako napríklad právo na vymazanie alebo opravu“ ich údajov, uviedla mimovládna organizácia, ale kvôli oneskoreniam sa to „stáva nemožným“. Google na žiadosť agentúry AFP o komentár bezprostredne nereagoval.
NOYB začal niekoľko súdnych sporov proti americkým technologickým gigantom ako Meta (vlastník sietí Facebook a Instagram) a Google, čo často viedlo k opatreniam regulačných orgánov v súvislosti s porušením GDPR.
V rôznych jurisdikciách v mene používateľov internetu podal viac ako 800 sťažností.