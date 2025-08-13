V boji proti daňovým podvodom sa Rakúsko čoraz viac spolieha na pomoc umelej inteligencie. Vďaka jej nasadeniu získalo v minulom roku dodatočné daňové príjmy vo výške 354 miliónov eur.
Vlani analytické oddelenie ministerstva financií s pomocou modelov na vyhodnocovanie rizík uskutočnilo 6,6 milióna kontrol, pričom zaznamenalo úspechy „vo všetkých oblastiach finančnej správy“, uviedlo ministerstvo.
„Rovnako, ako sa podvodné praktiky neustále menia a vyvíjajú, aj boj proti nim musí využívať moderné metódy,“ uviedol šéf rezortu Markus Marterbauer.
K úspešnému odhaleniu podvodov prispievajú pokročilé nástroje prediktívnej analýzy a strojového učenia umelej inteligencie. Pokrývajú pomerne široké spektrum rôznych tém týkajúcich sa daňových i colných kontrol a ďalších oblastí.