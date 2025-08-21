Supermarkety v Rakúsku čelia podozreniam z netransparentnosti pri určovaní zľavových cien potravín. Ministerstvo práce a sociálnych vecí prostredníctvom Združenia pre spotrebiteľské informácie podáva žaloby proti reťazcom Billa, Spar, Hofer a Lidl.
Koncerny si podľa rezortu „neplnia povinnosť uvádzať pri zľavách najnižšiu porovnávaciu cenu za posledných 30 dní“. Pre spotrebiteľov je v mnohých prípadoch nejasné, či zľavy skutočne prinášajú úsporu. Ministerstvo sa odvoláva na zákon o označovaní cien, ktorý má zaručiť, aby zľavové akcie neboli umelo nafúknuté a ľudia zavádzaní.
Norma nachádza uplatnenie napríklad v prípade viacerých zľavových akcií na jeden produkt v krátkom časovom období. Podľa zákona sa cena neskoršej akcie musí porovnať s cenou prvej zľavy, pokiaľ ide o 30-dňovú najnižšiu cenu.
Bez uvedenia správnej 30-dňovej najnižšej ceny zľavy nie sú skutočné a vôbec by sa nemali propagovať, kritizuje ministerstvo, podľa ktorého sú takéto postupy v niektorých reťazcoch bežnou praxou.