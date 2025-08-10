Väčšina ľudí si na existenciu slepého čreva spomenie len vtedy, keď im ho lekári musia chirurgicky odstrániť. Vedci však varujú, že rakovina slepého čreva je u mileniálov a generácie X na vzostupe.
Štúdia publikovaná v časopise Annals of Internal Medicine zistila, že výskyt tohto ochorenia sa u generácie X strojnásobil a u mileniálov dokonca štvornásobil v porovnaní s ľuďmi narodenými v 40. rokoch 20. storočia. Aj napriek tomu ide ešte stále o zriedkavý typ rakoviny. „Odhadujeme, že ročne ju doktori v USA diagnostikujú približne tritisíc novým pacientom,“ podotkla pre National Geographic autorka štúdie Andreana Holowatyj. Pre porovnanie, v roku 2025 zaznamenajú Spojené štáty takmer 320-tisíc nových prípadov rakoviny prsníka.
Odborníci sa snažia odhaliť rizikové faktory, aby pochopili nárast prípadov rakoviny slepého čreva. Ich zistenia zatiaľ korešpondujú s výskytom ostatných gastrointestinálnych rakovín vrátane hrubého čreva a konečníka.
V ich prípade je rizikovým faktorom zvýšená konzumácia spracovaných a ultraspracovaných potravín. Tie obsahujú rôzne aditíva a látky, ktoré podľa štúdií môžu spôsobovať chronické zápaly. Vedci poukázali na to, že hrajú kľúčovú úlohu v raste a rozvoji rakoviny hrubého čreva a konečníka.
Výskyt rakoviny slepého čreva môže byť takisto dôsledkom kumulatívneho vystavenia rôznym environmentálnym faktorom, akými sú mikroplasty a ultraspracované potraviny. Riziko môžu zvyšovať aj nezdravé životné návyky ako fajčenie, konzumácia alkoholu a nedostatok pohybu.