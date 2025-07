Liečba rakoviny vstupuje do takzvaného „zlatého veku“, tvrdí profesor Stephen Powis, hlavný klinický predstaviteľ britskej Národnej zdravotnej služby (NHS). V rozhovore pre The Times uviedol, že onkologický výskum napreduje míľovými krokmi a diagnóza rakoviny už dnes nemusí znamenať rozsudok smrti.

„Dnes dokážeme rakovinu v mnohých prípadoch zvládnuť a pacienti môžu viesť plnohodnotný život, čo bolo ešte v 80. rokoch prakticky nepredstaviteľné,“ povedal Powis.

Vďaka pokroku v liečbe, skríningu a prevencii dnes polovica pacientov prežíva najmenej desať rokov po diagnóze rakoviny. Pre porovnanie – v 70. rokoch minulého storočia to bol len každý štvrtý pacient. Ešte lepšie výsledky sú pri rakovine prsníka – tri zo štyroch žien dnes prežijú viac než desať rokov.

Powis prirovnal tento vývoj k pokroku v liečbe HIV, ktorý sa za štyri desaťročia zmenil z neliečiteľnej choroby na zvládnuteľný chronický stav.

Globálne štatistiky pripomínajú, že rakovina zostáva veľkou výzvou. Zodpovedá za jedno z každých šiestich úmrtí na svete, pričom v rozvinutých krajinách počas života postihne polovicu mužov a tretinu žien. V USA je druhou najčastejšou príčinou úmrtia, hneď po srdcových ochoreniach.

Za vysokými číslami však do veľkej miery stoja demografické faktory – predovšetkým starnutie populácie. Rakovina je choroba, ktorá sa často vyvíja celé desaťročia, a preto sa častejšie vyskytuje u starších ľudí. Ak sa však zohľadní iba vekovo štandardizovaná úmrtnosť, jej miera klesá už približne tri desaťročia.

Značný podiel na tom má ústup fajčenia – zodpovedného za väčšinu prípadov rakoviny pľúc a približne pätinu všetkých úmrtí na rakovinu. Výrazne ubúda aj výskyt niektorých typov, ako je rakovina žalúdka.

