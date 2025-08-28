Augustový rozpočtový semafor Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) zvýšil odhad deficitu štátneho rozpočtu oproti júlovej prognóze o 50 miliónov eur, teda na 5,2 percenta HDP.

Hlavným dôvodom sú pretrvávajúce výpadky z daní a odvodov, ktoré v tomto roku dosiahnu takmer 1,1 miliardy eur. Negatívne pôsobí aj slabšie hospodárenie príspevkových organizácií a dopravných podnikov.

Nižšie bežné výdavky štátu deficit čiastočne zmierňujú. Celkové verejné výdavky v roku 2025 by mali dosiahnuť 61,1 miliardy eur, čo znamená, že parlamentom stanovený výdavkový limit nebude prekročený.

RRZ zdôraznila, že riziko nesplnenia rozpočtových cieľov vyplýva najmä z príjmovej strany. Ak vláda neprijme dodatočné opatrenia, deficit zostane vyšší, než predpokladal pôvodný rozpočet.

Na snímke vedúci oddelenia rozpočtových analýz a prognóz Pavol Majher počas tlačovej konferencie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) o hodnotení Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027. V Bratislave 14. novembra 2024. FOTO TASR - Pavel Neubauer
