Augustový rozpočtový semafor Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) zvýšil odhad deficitu štátneho rozpočtu oproti júlovej prognóze o 50 miliónov eur, teda na 5,2 percenta HDP.
Hlavným dôvodom sú pretrvávajúce výpadky z daní a odvodov, ktoré v tomto roku dosiahnu takmer 1,1 miliardy eur. Negatívne pôsobí aj slabšie hospodárenie príspevkových organizácií a dopravných podnikov.
Nižšie bežné výdavky štátu deficit čiastočne zmierňujú. Celkové verejné výdavky v roku 2025 by mali dosiahnuť 61,1 miliardy eur, čo znamená, že parlamentom stanovený výdavkový limit nebude prekročený.
RRZ zdôraznila, že riziko nesplnenia rozpočtových cieľov vyplýva najmä z príjmovej strany. Ak vláda neprijme dodatočné opatrenia, deficit zostane vyšší, než predpokladal pôvodný rozpočet.