Rada Európskej únie schválila finančnú podporu približne tri miliardy eur pre Ukrajinu, oznámil Kyjev.
Rada EÚ prijala rozhodnutie o štvrtom pravidelnom vyplatení podpory v rámci Nástroja EÚ pre Ukrajinu, ktorý počíta s finančnou pomocou vo forme grantov a pôžičiek do výšky až 50 miliárd eur. Cieľom je predovšetkým posilniť makrofinančnú stabilitu Ukrajiny a podporiť fungovanie jej verejnej správy.
Členské štáty EÚ pri schvaľovaní najnovšej platby Ukrajine dospeli k záveru, že splnila viacero reforiem, ktoré sa okrem iného týkajú oblasti verejnej správy a správy verejného majetku, ľudského kapitálu, decentralizácie regionálnej politiky, energetickej transformácie, digitálneho a agropotravinárskeho sektora a správy kritických surovín.
Podľa ukrajinskej premiérky Juliji Svyrydenkovej ide o ďalší jasný signál dôvery Bruselu v reformné snahy Kyjeva. Dánsku, ktoré momentálne predsedá Rade EÚ, sa poďakovala za neochvejnú podporu.
Nástroj nadobudol platnosť začiatkom marca minulého roka a krajine napadnutej Ruskom má pomôcť s obnovou, rekonštrukciou a modernizáciou do roku 2027. Z 50 miliárd je 32 miliárd eur vyčlenených na podporu reforiem a investícií stanovených v pláne pre Ukrajinu. Doteraz dostal Kyjev približne 20 miliárd eur.