Slovensko by mohlo získať 30 až 100 miliónov eur ročne zdanením veľkých digitálnych spoločností, ktoré na domácom trhu pôsobia, no dane tu takmer neplatia. Návrh plánuje na koaličnej rade predstaviť štátny tajomník MIRRI Radomír Šalitroš, ktorý zastupuje ministra Samuela Migaľa.
Podľa neho je nespravodlivé, že slovenské firmy ako médiá, cestovné kancelárie či taxislužby platia dane doma, zatiaľ čo digitálne platformy ako Meta, Google, YouTube, TikTok, Booking, Airbnb, Uber, Bolt, Amazon, eBay, Aliexpress, Netflix, Spotify, Disney+ či cloudové služby Microsoftu a Amazonu na Slovensku generujú príjmy bez daňových povinností.
Digitálna daň by mala byť dočasným opatrením do zavedenia globálneho rámca OECD/G20. Slovensko by sa tak zaradilo k štátom ako Francúzsko, Rakúsko či Taliansko, ktoré už podobné riešenie uplatňujú.
Zdôraznil, že nejde o novú daň pre občanov, ale o férový poplatok pre nadnárodné platformy. Podľa neho by opatrenie posilnilo rozpočet, ochránilo férovú súťaž a ukázalo, že aj najväčší hráči musia niesť svoj diel zodpovednosti.