Clá Donalda Trumpa sú nepochybne zlým krokom z pohľadu zvyšovania prosperity vo svete. Zlým krokom by však bolo aj to, ak by Európska únia na tieto clá odpovedala zavedením nových ciel na dovozy z USA. Najlepšou odpoveďou na Trumpove clá je viac obchodu, nízke dane a nebránenie vzniku inovácií, uviedol Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS).

Clá na dovozy tovarov z USA spôsobia podľa odborníkov pokles produkcie EÚ a pravdepodobne aj zníženie zamestnanosti. Zavedenie proticiel však nespôsobí nič iné ako predraženie dovozov pre už aj tak negatívne zasiahnutú európsku ekonomiku, vysvetlil inštitút. Preto by EÚ nemala pristupovať k odvetným clám.

„Obchodné vojny sa na rozdiel od klasických vojen nedajú vyhrať väčším zbrojením a protiútokmi, a teda zavádzaním a zvyšovaním ciel. Naopak, šancu na obojstrannú výhru – viac prosperity – zvýšite tým, že prestanete bojovať, zahodíte zbrane a necháte voľne prúdiť tovar,“ skonštatoval analytik inštitútu Radovan Ďurana.

USA sú síce podľa odborníkov najdôležitejším obchodným partnerom EÚ, ale nie nenahraditeľným, pričom 80 % vývozov Únie smeruje do iných krajín. S mnohými krajinami pritom ešte stále nemá EÚ podpísané obchodné zmluvy, ktoré uľahčia vývoz aj dovoz, priblížil inštitút.

Ešte dôležitejšia je však podľa odborníkov tovarová štruktúra vývozu. „Konkurencieschopné tovary a služby dokáže zabezpečiť len inovatívna ekonomika. Inovácie to však majú v EÚ ťažké,“ myslia si odborníci. Práve v oblasti výdavkov na inovácie podľa nich Únia za USA výrazne zaostáva. „EÚ potrebuje v oblasti inovácií prehodiť výhybku. Štáty by sa nemali pokúšať o podporu a tvorbu inovácií, ale o odstránenie prekážok ich vzniku,“ uzavrel inštitút.