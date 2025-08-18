Austrálsky súd udelil aerolíniám Qantas rekordnú pokutu za nelegálne hromadné prepúšťanie počas pandémie. Najväčšia letecká spoločnosť v krajine musí zaplatiť 90 miliónov austrálskych dolárov za to, že prepustila približne 1 800 ľudí a ich pracovné miesta previedla na externých poskytovateľov.
Viac ako polovica sumy má byť vyplatená odborovej organizácii Transport Workers Union, ktorá pôvodne požadovala maximálnu pokutu 121 miliónov austrálskych dolárov.
„Nelegálne niekoho zbaviť práce znamená zbaviť ho časti ľudskej dôstojnosti, čo nemožno zmierniť obyčajným vyjadrením ľútosti,“ uvádza sa v rozsudku.