Austrálsky súd udelil aerolíniám Qantas rekordnú pokutu za nelegálne hromadné prepúšťanie počas pandémie. Najväčšia letecká spoločnosť v krajine musí zaplatiť 90 miliónov austrálskych dolárov za to, že prepustila približne 1 800 ľudí a ich pracovné miesta previedla na externých poskytovateľov.

Viac ako polovica sumy má byť vyplatená odborovej organizácii Transport Workers Union, ktorá pôvodne požadovala maximálnu pokutu 121 miliónov austrálskych dolárov.

„Nelegálne niekoho zbaviť práce znamená zbaviť ho časti ľudskej dôstojnosti, čo nemožno zmierniť obyčajným vyjadrením ľútosti,“ uvádza sa v rozsudku.

Ďalšie dôležité správy

WA 46 archív Sydney - Na archívnej snímke z 5. septembra 2022 lietadlo Airbusu A380 austrálskej leteckej spoločnosti Qantas odlieta z letiska v Sydney. Firma Qantas sa v 1. polroku súčasného obchodného roka vrátila k zisku. Dopomohlo k tomu zotavenie dopytu po leteckej doprave po ukončení rozsiahlych protipandemických opatrení. Zvýšený dopyt a s ním spojené príjmy spoločnosti dokázali vykompenzovať aj vysoké náklady na pohonné látky. FOTO TASR/AP FILE - A Qantas A380 takes off from Sydney Air
Neprehliadnite

Milióny citlivých údajov v ohrození. Databázu Qantasu napadli hekeri