Prvé stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruskou hlavou štátu Vladimirom Putinom sa odohralo v Nemecku. D. Trump vtedy tlmočníkovi zabavil poznámky, aby zakryl akékoľvek dôkazy o tom, čo sa dialo v miestnosti. Nasledovalo stretnutie vo Vietname, kde americký prezident prijal za pravdu Putinove uistenia, že Moskva nezasahovala do prezidentských volieb v Spojených štátoch v roku 2016. Napokon summit v Helsinkách, kde D. Trump spochybnil analýzu vlastných spravodajských služieb vzhľadom na popieranie zo strany V. Putina.
Teraz, keď sa obaja lídri pripravujú na prvé osobné stretnutie od návratu D. Trumpa do Bieleho domu, analytici očakávajú neštandardné rokovanie. Obávajú sa, že ak predchádzajúce stretnutia niečo naznačujú, tak práve to, že V. Putin, skúsený operatív KGB, aktuálne v pozícii silného lídra, získa prevahu — nie naopak.
„Nie je možné prejsť z nulového progresu k summitu, ktorý ukončí vojnu za menej ako týždeň,“ povedal Samuel Charap z Rand Corporation. „Ale Trump má neskrotnú vieru vo vlastnú charizmu a schopnosť presvedčiť protistranu o tom, čo považuje za logické a správne.“
Zbrojárstvo Európy rastie trikrát rýchlejšie než v čase mieru. Cena tankov by mala klesnúť
Bývalý francúzsky prezident François Hollande, ktorý v roku 2015 spoluviedol mierové rokovania s vtedajšou nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou a V. Putinom ohľadom Ukrajiny, varuje amerického prezidenta: „Putinovou technikou je profesionálne klamstvo.“
„Trump by mal preukázať, že má detailné znalosti o situácii v teréne,“ povedal F. Hollande Financial Times.
„Putin sa bude snažiť presvedčiť Trumpa, že ruská pozícia je lepšia, než v skutočnosti je. Pre Trumpa je však oveľa dôležitejšie uzavrieť dohodu a pripísať si ju ako svoje nové víťazstvo v mierových snahách,“ povedal sociológ a hosťujúci vedec z Inštitútu pre humanitné vedy vo Viedni Kirill Rogov. „Nakoniec to nič nevyrieši, ale Trump sa vyhne nutnosti rozhodného konania.“