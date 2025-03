Ruský prezident Vladimir Putin by privítal návrat západných firiem, keďže by to podľa neho prospelo obom stranám. Ak sa Spojené štáty dohodnú s Ruskom na energetickej spolupráci, môže sa postaviť aj plynovod do Európy.

Mnohé západné spoločnosti sa z Ruska stiahli po začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022. Moskva teraz vedie rokovania za zatvorenými dverami o uľahčení návratu niektorým z nich, povedal šéf Kremľa.

„Tým, ktorí sa chcú vrátiť, hovoríme: vitajte, budete kedykoľvek vítaní,“ vyhlásil Putin. Dodal, že po dohode Moskvy a Washingtonu bude možné vybudovať plynovod do Európy, pretože kontinent potrebuje „lacný“ ruský plyn.