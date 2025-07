Voľby do Národnej rady by v júli vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 20,7 percenta hlasov. Druhý by skončil Smer-SD s podporou 19,6 percenta voličov, nasledovaný Hlasom-SD so ziskom 11,7 percenta hlasov, vyplýva z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.

Do parlamentu by sa dostali aj hnutia Republika (9,8 percenta) a Slovensko (7,5 percenta). Hranicu zvoliteľnosti by takisto prekročili SaS (6,8 percenta) a KDH (6,3 percenta).

Pred bránami Národnej rady by zostali Demokrati (4,6 percenta), Maďarská aliancia (štyri percentá) aj SNS (3,8 percenta).

Progresívne Slovensko by v parlamente získalo 38 kresiel, Smer-SD 36 a Hlas-SD 21. S osemnástimi poslancami by v Národnej rade bola Republika a so 14-timi hnutie Slovensko. SaS by získala 12 mandátov a KDH by malo 11 kresiel.

Prieskumu sa od 7. do 13. júla zúčastnilo 1 032 respondentov.