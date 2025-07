Projekt rýchleho reaktora spoločnosti newcleo je hodnotený ako najrýchlejšie vyvíjaný na svete. Zároveň ide spolu so švédskym projektom Blykalla o rýchly reaktor v najpokročilejšom štádiu vývoja v Európe. Podľa zámeru spoločného podniku so slovenským JAVYSom by malo byť prvé zariadenie uvedené do prevádzky v Jaslovských Bohuniciach do roku 2033.

Hodnotenie vyplýva z rebríčka špecializovanej agentúry organizácie OECD pre jadrovú energiu, ktorý pravidelne posudzuje progres vývoja malých modulárnych reaktorov.

Agentúra hodnotí vývoj reaktorov v šiestich kľúčových oblastiach. Konkrétne ide o licencovanie, umiestnenie, financovanie, pripravenosť dodávateľského reťazca, dostupnosť paliva a zapojenie zainteresovaných strán. V celkovom hodnotení pokroku vo vývoji technológií malých modulárnych reaktorov SMR je lídrom projekt Billa Gatesa Terrapower s 24 bodmi, nasleduje Moltex Energy z Kanady s 21 bodmi a trojica newcleo, americké Oklo s projektom Sama Altmana a švédsky projekt Blykalla s 20 bodmi.

Od druhého vydania rebríčka v marci urobila zároveň spoločnosť newcleo najväčší pokrok vo vývoji svojho reaktora, keď celkové skóre zvýšila o sedem bodov.

Výsledky novej edície rebríčka podľa spoločnosti ukazujú stabilný pokrok vo viacerých technologických riešeniach malých modulárnych reaktorov, či už na báze chladenia vodou, kovmi alebo solí. Celkov je vo vývoji 127 rôznych technologických riešení v oblasti malých modulárnych reaktorov.