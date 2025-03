Počas prvého dňa predaja štátnych dlhopisov určených bežným občanom sa v pondelok (3. 3.) predali dlhopisy v hodnote 263 miliónov eur. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) pre veľký záujem rozhodla o zväčšení hodnoty ponúkaných dlhopisov zo 400 miliónov na 500 miliónov eur.

Dlhopisov Investor so splatnosťou dva roky predali spolupracujúce banky zatiaľ v sume 140 miliónov eur a Patriot so splatnosťou štyri roky za 123 miliónov eur. Predaj bude pokračovať do naplnenia konečnej plánovanej hodnoty pol miliardy eur, avizovala ARDAL.

Predaj dlhopisov pre ľudí zabezpečujú iba Československá obchodná banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit Bank a Všeobecná úverová banka. Predaj pre občanov je dostupný prostredníctvom ich obchodných miest po celom Slovensku a ich elektronických predajných kanálov.

Ide o dva dlhopisy Investor a Patriot s rôznou dobou splatnosti. Ich úročenie je 3 percentá za dvojročný a 3,3 percenta za štvorročný dlhopis, pričom ide o čistý výnos bez daní, odvodov či poplatkov. Minimálna hodnota cenného papiera je 1000 eur. Prvý nákup je možný v marci, alebo do vypredania stanovenej emisie. Následne sa s dlhopisom bude dať obchodovať na burze.