Obyvatelia Prešova a okolia spolu s motoristami môžu od pondelka využívať 4,3-kilometrový diaľničný úsek na rýchlostnej ceste R4. Prvú etapu severného obchvatu centra Šariša, s dvojrúrovým takmer 1,2-kilometrovým tunelom Bikoš, odovzdali do užívania po viac ako štyroch rokoch výstavby. Súčasne v pondelok oficiálne začali s výstavbou nadväzujúcej druhej etapy prešovského severného obchvatu s dĺžkou viac ako desať kilometrov. Kompletný severný obchvat Prešova má byť hotový do roku 2027.

Výstavbu prvej etapy severného obchvatu Prešova na R4 realizovalo združenie stavebných spoločností Váhostav-SK, a. s., a TuCon, a. s. od leta 2019. Pôvodná zmluvná cena výstavby takmer 143 miliónov eur bez DPH vzrástla zatiaľ skoro na 147 miliónov eur bez DPH. „To sú vyvolané investície. Pri takej stavbe sa vždy nájdu veci, ktoré musíte odstrániť v priebehu stavby. Predraženie o štyri milióny eur nepovažujem pri takejto stavbe za extrémne,“ skonštatoval predseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti Vladimír Jacko s tým, že po dofaktúrovaní všetkých prác môže byť konečná cena na úrovni 148 až 149 miliónov eur.

Úľava pre mesto Prešov

Na úseku je deväť mostov, celkovo 155 stavebných objektov a 1,4 kilometra protihlukových stien. „Bolo to náročné dielo. Niečo cez štyri kilometre diaľnice, vyše kilometrový tunel, takmer kilometer mostov, preložka potoka v rozsahu jedného kilometra a krásne technické riešenie v podobe monolitických klenieb. To je množstvo individuálnych riešení, ktoré boli ušité na mieru pre tento projekt a často ten detail išiel nad rámec projektovej dokumentácie,“ zhodnotil práce predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Váhostav-SK Jiří Skuhra.

Výstavba prvej etapy obchvatu Prešova mala pôvodne trvať do júla tohto roka. „Keď sa dívame na túto vec ako na fotku, tak vidíme sklz. Keď sa na to pozeráme ako na film, tak vidíme, že sa posledné mesiace, možno posledný rok, rok a pol, začínajú veci zrýchľovať. Pre nás je to dôležitá vec aj preto, že sme dokázali dodržať slovo a v rámci programového vyhlásenia vlády sa podarilo dokončiť tento úsek,“ uviedol minister dopravy Pavol Lančarič.

Motoristom ušetrí nová rýchlostná cesta približne desať minút jazdy. Predpokladaná intenzita dopravy je na úrovni 15-tisíc vozidiel denne. „Pre Prešovčanov desiatky tisíc áut, ktoré nám už teraz ubudnú a ďalšie desiatky tisíc, ktoré ubudnú po celkovom dokončení, sú obrovskou úľavou a verím, že o štyri roky, keď sa to celé sprevádzkuje, nebudeme mať už žiadnu tranzitnú dopravu cez Sídlisko Sekčov a cez hlavné ulice v meste. Bol najvyšší čas urobiť to, pretože mesto roky trpelo tranzitnou dopravou,“ zdôraznil primátor mesta Prešov František Oľha. Okrem Prešova nový obchvat pomôže aj vodičom v smere od Sabinova, Lipian a Starej Ľubovne, ktorí už nebudú musieť zachádzať do mesta.

Na ukončenie prvej etapy severného obchvatu Prešova plynulo nadviaže druhá etapa. Jej zhotoviteľom je Združenie R4 severný obchvat Prešova II. etapa na čele so spoločnosťou Eurovia SK, a. s., Košice. „Druhá etapa meria 10,2 kilometra. Obsahuje 12 mostných objektov v celkovej dĺžke 1,7 kilometra, tunel Okruhliak v dĺžke 1,8 kilometra a okolie stavby bude ochránené protihlukovými stenami s celkovou dĺžkou 1,5 kilometra. Za zmienku stojí, že v rámci výkopových prác budú vyťažené dva milióny kubíkov zeminy a ďalších materiálov, pričom viac-menej všetky vykopané materiály budú spätne zabudované na iné objekty,“ prezradil generálny riaditeľ Eurovia SK Róbert Šinály.

Súčasť nadnárodnej siete Via Carpatia

Viac ako desaťkilometrový úsek sa združenie, ktorého ďalšími členmi sú Eurovia CS, a. s., Praha, SMS, a. s., Banská Bystrica, Váhostav - SK, a. s., Bratislava a TuCon, a. s., Žilina, zaviazalo počas štyroch rokov vybudovať za 337,7 milióna eur bez DPH. Oproti pôvodne odhadovaným nákladom stavebných prác 263 miliónov eur bez DPH je to viac o takmer 75 miliónov eur, teda o 28 percent. Stavba s mimoúrovňovou križovatkou v Kapušanoch má motoristom ušetriť ďalších 10 minút jazdy.

Rýchlostná cesta R4, vedúca cez Prešovský a Košický kraj, má byť súčasťou nadnárodnej siete Via Carpatia. Ako informoval Jacko, už v súčasnosti sa pracuje na jej kompletnom dobudovaní až po hraničný priechod s Poľskom vo Vyšnom Komárniku. „Spustili sme výberové konania na detailné posudzovanie všetkých stupňov k dokumentácii pre územné rozhodnutie na celý úsek,“ uviedol s tým, že ide o deväť samostatných úsekov s celkovou dĺžkou 60 kilometrov, ktoré ale plánujú súťažiť ako jednu stavbu.

Začiatok reálnej výstavby odhadol na rok 2026. „Do budúcna je veľmi dôležité, aby sme cez PPP projekt, pretože to je najrýchlejšia možnosť, zadali jednému zhotoviteľovi, aby vedel za štyri roky vybudovať Via Carpatia a dobehnúť sklz, ktorý Slovensko má,“ doplnil predseda parlamentu Boris Kollár.