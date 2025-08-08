Slovinsko sa stalo prvým členským štátom Európskej únie, ktorý úplne zakázal vývoz, dovoz aj tranzit vojenského materiálu z a do Izraela. Kým ostatné štáty obmedzili predaj zbraní, žiadna iná krajina neprijala takýto komplexný zákaz.

Vláda v Ľubľane vo vyhlásení uviedla, že rozhodnutie je motivované zhoršujúcou sa humanitárnou situáciou v Pásme Gazy a neochotou EÚ konať jednotne. Slovinská diplomacia opakovane kritizuje vnútorné rozpory v EÚ, ktoré bránia spoločnému postupu, informuje Euronews.

Zákaz má predovšetkým symbolický rozmer. Slovinsko nevydalo žiadne povolenie na vývoz zbraní do Izraela od októbra 2023, kedy konflikt opäť eskaloval. Napriek tomu chce slovinská vláda vyvinúť tlak na izraelskú vládu, aby ukončila vojenské operácie v Gaze.

„Na stole musia byť všetky opatrenia – vrátane pozastavenia asociačnej dohody s Izraelom, obchodných sankcií, zbrojného embarga,“ uviedla 15. júla v Bruseli slovinská ministerka zahraničných vecí Tanja Fajonová.

Aj ďalšie európske štáty podnikli kroky v oblasti zbrojného exportu, no žiadna krajina nejde tak ďaleko ako Slovinsko. Belgicko síce zakázalo vývoz zbraní do Izraela už po vojne v Gaze v rokoch 2008 a 2009, no regionálne úrady môžu udeľovať výnimky. V Holandsku zrušil súd povolenie na vývoz náhradných dielov pre stíhačky F-35 v roku 2024.

Taliansko pozastavilo udeľovanie nových licencií, no dodávky schválené pred 7. októbrom 2023 stále prebiehajú – vrátane komponentov pre cvičné lietadlá.

Podľa výskumníka Samuela Longueta z organizácie GRIP je z pohľadu medzinárodného práva povinnosťou európskych štátov nielen nevyvážať zbrane, ktoré môžu byť použité pri páchaní vojnových zločinov, ale aj také, ktoré môžu prispievať k udržiavaniu izraelskej okupácie palestínskych území. Prakticky každé vojenské vybavenie, ktoré by izraelská armáda mohla použiť, je teda sporné.

