Konanie o koncentrácii, v rámci ktorej má indická spoločnosť Tata AutoComp Systems Limited získať výlučnú kontrolu nad spoločnosťou IAC Group (Slovakia) z Lozorna spustil slovenský antimonopolný orgán. Úrad vyzval fyzické a právnické osoby, aby čo najskôr po zverejnení oznámenia predložili pripomienky, námietky a informácie, aby sa nimi mohol zaoberať v prvej fáze posudzovania.
Podľa portálu Finstat dosiahla IAC Group (Slovakia) v minulom roku tržby 180 miliónov eur a zamestnáva približne 1 000 ľudí. Firma vyrába interiérové a plastové komponenty pre automobilový priemysel.