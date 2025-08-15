Konanie o koncentrácii, v rámci ktorej má indická spoločnosť Tata AutoComp Systems Limited získať výlučnú kontrolu nad spoločnosťou IAC Group (Slovakia) z Lozorna spustil slovenský antimonopolný orgán. Úrad vyzval fyzické a právnické osoby, aby čo najskôr po zverejnení oznámenia predložili pripomienky, námietky a informácie, aby sa nimi mohol zaoberať v prvej fáze posudzovania.

Podľa portálu Finstat dosiahla IAC Group (Slovakia) v minulom roku tržby 180 miliónov eur a zamestnáva približne 1 000 ľudí. Firma vyrába interiérové a plastové komponenty pre automobilový priemysel.

