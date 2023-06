Plánovaná výstavba novej nemocnice v areáli Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici, na ktorú vláda vyčlenila financie z plánu obnovy, je projekt, v ktorom si Slovensko nemôže dovoliť zlyhať. Konštatovala to v stredu počas jej návštevy podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková. Zároveň ocenila veľké nasadenie, odhodlanosť a pripravenosť projektového tímu nemocnice, ako aj súlad s oboma samosprávami, krajom a mestom. Podľa nej sú o to väčšie šance, že projekt sa úspešne zrealizuje.

„Budeme dávať pozor, akým spôsobom projekt napreduje. Ak bude potrebné, podáme pomocnú ruku, ale zdvihneme aj varovný prst v prípade, ak by niektoré procesy išli pomalšie, aby sme problémy riešili včas. Verím, že projekt bude nielen vlajkovou loďou plánu obnovy, ale zároveň významnou mierou prispeje k zlepšeniu kvality slovenského zdravotníctva, najmä v tomto regióne," zdôraznila Vašáková.

Podľa riaditeľky Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníkovej majú pred sebou nekompromisné termíny. Prvým míľnikom je koniec septembra, kedy musí byť spustené verejné obstarávanie na zhotoviteľa celého projektu. Podpis zmluvy s ním je načasovaný na prvý kvartál 2024 a ďalším kľúčovým termínom je druhý kvartál 2026, dokedy má byť ukončená hrubá stavba, teda strecha, okná a základné rozvody.

Pomoc kraja aj mesta

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter a primátor mesta Ján Nosko už dávnejšie deklarovali pomoc pri výstavbe nemocnice a v stredu o tom informovali aj podpredsedníčku vlády a ministra zdravotníctva Michala Palkoviča. Ide o obrovský projekt a jeho výstavba ovplyvní logistiku a dopravu aj v meste.

Projekt výstavby novej modernej nemocnice schválila vláda 12. júna po tom, ako upustila od zámeru postaviť z financií plánu obnovy bratislavskú nemocnicu Rázsochy. Investícia do komplexnej výstavby nemocnice sa podľa aktuálne spracovaného stupňa dokumentácie do úrovne full fitout pohybuje v hodnote takmer 450 miliónov eur. Počíta sa s celkovou kapacitou 830 lôžok, pričom 770 bude v novom areáli, zvyšné lôžka patria II. Psychiatrickej klinike SZU, ktorá bude naďalej situovaná v starom nemocničnom areáli. Prvé stavebné práce by sa mali začať koncom roka 2024. Výstavba bude zahŕňať stavbu hlavnej budovy nemocnice a budovu infekčných disciplín a technických prevádzok.