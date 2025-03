Daň z finančných transakcií, ktorú majú podnikatelia platiť od apríla, je škodlivá a nemala by sa nikdy uplatňovať, tvrdí opozičné Progresívne Slovensko. Do parlamentu poslanci hnutia predložili návrh zákona, ktorý by ju zrušil a podali návrh na mimoriadnu schôdzu.

„Chcem vyzvať aj všetkých koaličných poslancov, v prvom rade Andreja Danka, aby spolu s nami zrušili túto hlúpu a škodlivú transakčnú daň,“ vyhlásil predseda PS Michal Šimečka.

Transakčnú daň označil za „hlúpu“ z viacerých dôvodov. „Spôsobí chaos v podnikateľskom sektore, medzi bankami, dokonca ani Finančná správa, ani ľudia na daňovom úrade presne nevedia, ako sa má vyrubiť, kto a ako ju má platiť. Má toľko výnimiek, že spôsobí úplný chaos. Zadusí ekonomický rast a opäť zvýši ceny všetkého,“ zdôvodnil Šimečka.

Daň z finančných transakcií, ako aj ďalšie škodlivé opatrenia v rámci konsolidácie vláda podľa neho vôbec nemusela prijímať, pokiaľ by viac šetrila. Stovky miliónov eur mohla ušetriť, keby napríklad nezriadila nové ministerstvo športu, nekupovala nové lietadlá či nedotovala ceny energií plošne, ale adresne.