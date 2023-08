Strana Progresívne Slovensko chce presadiť predĺženie splácania úveru bez toho, aby sa klientovi navýšila splátka, alebo len minimálne.

Druhým riešením je pre nich poskytnutie hypotekárnych prázdnin, kedy by klient dostal možnosť požiadať o odklad splátok na určité obdobie. Tieto hypotekárne prázdniny by mohli trvať jeden či dva roky, prípadne aj tri roky.

No ako na štvrtkovej tlačovej konferencii skonštatoval odborník na dostupnosť bývania a sociálne politiky v strane Progresívne Slovensko Sergej Kára, medzi dlžníkmi môžu byť aj takí, ktorí to nebudú môcť využiť, respektíve im opatrenie nebude dostačujúce.

Tretie riešenie je teda podľa neho adresné opatrenie prostredníctvom sociálneho systému v rámci Štátneho fondu rozvoja bývania.

Ekonomický expert v Progresívnom Slovensku Štefan Kišš síce povedal, že bankový odvod neodmieta, no nesmie sa podľa jeho slov zavádzať nesystémovo. Odvod by si totiž mohli banky aj podľa Kišša preniesť do poplatkov.